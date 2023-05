Tyrolia bietet Programm für »Romantasy«-Fans

Im Monat der Liebe wurde es auch beim österreichischen Buchhändler Tyrolia romantisch: Zum zweiten Mal feierte der Filialist in seinem Innsbrucker Haupthaus ein entsprechendes Genre-Festival.

Wie 2022 organisierte Brigitte Thaler die eintägige Veranstaltung und nahm nach den Erfahrungen des Vorjahres einige Modifikationen vor. Statt des Romance-Festivals wurde in diesem Jahr das Romantasy-Festival gefeiert. Vorgestellt wurde also eine bunte Mischung aus Romance- und Fantasy-Romanen. Das Programm wurde zudem fokussiert: Statt wie im Vorjahr 10 Autorinnen, waren es in diesem Jahr nur 6: „So hat man mehr Zeit für die einzelnen Autorinnen. Vergangenes Jahr war es doch etwas stressig.“ Die Details: