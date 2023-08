Aus den Unternehmen

Diese drei Manuskripte sind für den Vielfalter-Literaturpreis nominiert

Für den Vielfalter, den neuen Literaturpreis für Diversität im Kinder- und Jugendbuch, stehen jetzt auch die Nominierten in der Preiskategorie „unveröffentlichte Manuskripte“ fest. Aus über 100 Einsendungen hat die fünfköpfige Jury diese drei Manuskripte ausgewählt:

• „Die Tasche“ von Houssein Kahin und Kornelia Wald (Jugendbuch)

• „Freilaufende Dichter“ von Martin Gries (Jugendbuch)

• „Schlumpfeis und Pinguine“ von Regina Feldmann (Kinderbuch)

Die Jury für die unveröffentlichten Manuskripte besteht in diesem Jahr aus: Alexandra Koch (Literaturbloggerin), Frank Kühne (Programmleiter Carlsen Verlag), Jo Laubach (Schüler:in), Marius Schaefers (Autor und Blogger) und Pepe Steets (Schülerin).

Das mit dem Vielfalter ausgezeichnete Manuskript erhält neben einem Preisgeld von 2000 Euro einen Verlagsvertrag mit einem Garantiehonorar in Höhe von 5000 Euro und marktüblichen Konditionen vom Arena Verlag. „Ich bin sehr beeindruckt, dass es nun einen Preis gibt, der ganz bewusst Geschichten auszeichnet, die sich mit diversen Themen und Figuren beschäftigen“, sagt Geschäftsführerin Alexandra Schönleben. „Und es ist uns eine besondere Ehre, dass der Arena Verlag das erste prämierte Manuskript veröffentlichen darf.“ Das Hörbuch wird in diesem Jahr im DAV (Der Audio Verlag) erscheinen, ebenfalls gegen ein Garantiehonorar und zu marktüblichen Konditionen.

Die Gewinner:innen werden am 10. September 2023 während einer feierlichen Preisverleihung im Palais Bellevue, dem neuen Sitz des Literaturhauses Kassel (ehemals Literaturhaus Nordhessen) in Kassel bekannt gegeben. Die Preisverleihung ist der festliche Abschluss der Kinderbuchtage Kassel und eine öffentliche Veranstaltung. Interessierte können sich unter https://vielfalter-literaturpreis.de/symposium-und-preisverleihung-2023/ informieren.

Die Marke Dove unterstützt den Vielfalter mit dem Dove Projekt für mehr Selbstwertgefühl als Hauptsponsor in diesem und auch als Sponsor in den kommenden Jahren. „Das Dove Projekt für mehr Selbstwertgefühl setzt sich für die Stärkung des Selbstbewusstseins und des eigenen positiven Körperbildes von jungen Menschen in einer diversen Welt ein“, so Katja Sattelkau, Projektverantwortliche bei Dove. „Bücher können dabei helfen, die Selbstverständlichkeit von Vielfalt zu fördern. Deshalb unterstützen wir den Vielfalter und die Vision dahinter.“

Der Vielfalter ist ein Kooperationsprojekt der Autorinnen Isabel Abedi, Maya Alou, Christiane Bartelsen, Lisa-Marie Dickreiter, Maike Harel, Maria Knissel, Ruth Rahlff, Maike Stein, Tania Witte, Katrin Zipse und dem Literaturhaus Kassel.

Weitere Informationen zum Preis und zum Symposium: www.vielfalter-literaturpreis.de