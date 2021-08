Bastel- und Geschenkmessen nehmen einen neuen Anlauf

Markt

Die Messen Christmasworld, Creativeworld und Paperworld starten wieder. Kurzfristige Anmeldemöglichkeiten sind vorgesehen, ein Plan B steht auch.

Durch Messe-Stände schlendern, an Workshops teilnehmen und internationale Kontakte knüpfen. Was seit Auftreten des Coronavirus schwer vorstellbar ist, soll beim Frankfurter Konsumgütermesse-Trio Anfang nächsten Jahres wieder möglich sein, zumindest teilweise. Die Messen Christmasworld, Creativeworld und Paperworld wollen unter Corona-Auflagen am letzten Januar-Wochenende 2022 wieder die Tore für Aussteller und Besucher öffnen. „Allen drei Branchen soll wieder eine reale Plattform gegeben werden. Wir wollen unseren Kunden, den Ausstellern und Besuchern, Ende Januar 2022 die Chance geben, sich persönlich zu treffen. Knapp eineinhalb Jahre Pandemie haben gezeigt, dass ein persönliches Treffen durch nichts zu ersetzen ist. Ebenso ist ein Geschäftsabschluss durch persönliche Gespräche und Verhandlungen wahrschein­licher“, formuliert Eva Olbrich, Director Christmasworld und Creativeworld. Naturgemäß halten die Messeorganisatoren Präsenzmessen für unverzichtbar. So sagt es auch Bettina Bär, zuständig für die Paperworld: „Nur auf einer Fachmesse findet man eine solche Bandbreite und Vielfalt an Produkten und ein so umfassendes Angebot – das ist durch nichts zu ersetzen. Natürlich kommen dann viele Menschen in Frankfurt am Main zusammen – deren Gesundheit für uns höchste Priorität hat. Alle drei Messen werden unter den aktuell geltenden Hygiene- und Sicherheitsbedingungen geplant und wir stehen im ständigen Austausch mit den örtlichen Behörden.“

Eine große Bühne für alle

Auf dem Gelände der Messe Frankfurt bekommen dann die Themen Dekorieren, Schenken, Schreiben und Basteln eine Bühne. Gezeigt werden dabei sowohl das aktuelle Produktspektrum wie auch Trends, um das Sortiment in Szene zu setzen. Da laut Veranstalter die Bereiche im Handel und beim Endverbraucher immer näher zusammenrücken, finden auch die Messen zeitgleich und auf einem Gelände statt. Während es bei der Christmasworld vor allem um Produkte und Trends rund um Weihnachten und andere saisonale Anlässe gehen soll, beschäftigt sich die Paperworld mit Papier, Bürobedarf und Schreibwaren für den gewerblichen als auch privaten Bedarf. Die Creativeworld soll eine Veranstaltung für DIY-Produkte und Ideen sein. Die Tickets gelten für alle drei Messen.

Um dabei die Sicherheit der Teilnehmer zu garantieren, habe die Messe Frankfurt ein Hygiene-Konzept erarbeitet, das mit den Behörden abgestimmt ist. Sie folgen dabei die Bestimmungen der zu dem Zeitpunkt aktuellen Coronavirus-Schutzverordnung des Landes Hessen und den Vorgaben der Gesundheitsbehörde der Stadt Frankfurt.

So gelten unter anderen Abstandsregelungen von 1,5 Meter und das situative Tragen einer medizinischen Maske. Außerdem sei ein Negativnachweis für alle Teilnehmer verpflichtend und eine ständige Frischluftzufuhr soll gesichert sein. Die Veranstalter machen jedoch auch darauf aufmerksam, dass sich alle Maßnahmen noch ändern könnten, da derzeit noch nicht vorhergesagt werden kann, wie die Corona-Lage im Januar 2022 aussehen wird.

Die Entwicklung der Pandemie macht Planungen eben noch immer schwierig. Und manches ändert sich auch auf der Messe selbst – nicht nur Verhaltensregeln oder Auflagen, auch inhaltlich: „Für die Messen in 2022 wollen wir klar den Fokus darauf legen, dass sich unsere Besucher in einem sicheren Rahmen austauschen können. Wir wollen mehr Raum für Kommunikation schaffen und auch geben. Das persönliche Treffen steht im Mittelpunkt, welches jetzt so lange nicht möglich war. Für zusätzliche Inspirationen sorgen verschiedene Mitmachformate“, erklärt Bär.

Kurzfristige Anmeldungen

Immerhin greifen für die Anbieter ein paar Erleichterungen, wie Veranstalterin Olbrich darstellt. Interessierte Unternehmen können sich noch bis kurz vor der Messe für eine Standfläche registrieren. Je nach Verfügbarkeit könnten auch noch einen Tag vor Messebeginn Fläche angeboten werden: „Wir hand­haben dies sehr flexibel, besonders in der jetzigen Zeit. Wenn Aussteller allerdings ihren angestammten Platz wieder belegen möchten, dann sollten sie sich bald bei uns zurückmelden. Durch eine frühzeitige Registrierung sind auch die Messe­vorbereitungen für den Aussteller besser planbar, wenn er die Standfläche und Position kennt und seinen Standaufbau darauf abstimmen kann. Außerdem bleibt mehr Zeit, die Kunden zur Messe einzuladen und auf die Präsenz vor Ort hin zu weisen.“

Unwägbarkeiten bleiben natürlich durch „Seitens der Messe Frankfurt müssen auch wir die behördlichen Vorgaben zum Thema Hygiene und Sicherheit umsetzen und einhalten. Die Gesundheit aller Messe­beteiligter steht an erster Stelle. Konkret heißt das, es wird eine großzügige Hallen­planung und eine großzügigere Stand­gestaltung geben. Ebenso ist das Einhalten der 3-G-Regel eine Grundlage für die Messebeteiligung. Unser Hygiene- und Sicherheitskonzept wird stetig angepasst und aktualisiert und ist auf der Web­site der jeweiligen Messe nachzulesen“, beschreibt Bär die Auflagen.

Um für alle Fälle gewappnet zu sein, finden Teile der Messen in hybrider Form statt. Eine digitale Eventplattform steht für alle drei Messen bereit und bietet neben dem Matchmaking-Tool auch Chat-Funktionen für den Austausch an. In jedem Fall müssten sich Besucher vor Anreise auf der Website informieren, welche aktuellen Bestimmungen gelten, heißt es.

Christmasworld Wann? 28.1.–1.2.2022 Aussteller Mindeststandgröße 12 qm Standmietpreise von 142 €/qm bis 6900 € (All Incl.) Besucher Tageskarte: 25 € (15 € ermäßigt) berechtigt auch zum Besuch der Paperworld und Creativeworld Eintrittskarten gelten auch als Fahrkarten im Rhein-Main-Verkehrsbund Fristen Vorgezogener Aufbau (kostenpflichtig): 21.1.2022 Regulärer Aufbau: 22.–27.2.2022 Abbau: 1.–3.2.2022; bis 20.00 Uhr Ausstellungs- inhalte Internationale Leitmesse für saisonale Dekoration und Festschmuckneuesten Advents- und Weihnachtsdeko, über saisonale Innen- und Außendekorationen zu unterschiedlichen Anlässen im Jahr bis hin zu Schaufenster- und Großflächendekorationen für Innenstädte, Shopping-­Center oder Hotels Daten & Zahlen 2020 1.063 Aussteller aus 47 Ländern 42.834 Besucher aus 128 Ländern Website https://christmasworld.messefrankfurt.com

Creativworld Wann 29.1.–1.2.2022 Aussteller Mindeststandgröße 12 qm Standmietpreise von 138 €/qm bis 6900 € (All Incl.) Besucher Tageskarte: 25 € (15 € ermäßigt) berechtigt auch zum Besuch der Christmasworld und Creativeworld Eintrittskarten gelten auch als Fahr­karten im Rhein-Main-Verkehrsbund Fristen vorgezogener Aufbau (kostenpflichtig): 22.1.–23.1.2022 regulärer Aufbau: 24.1.–28.1.2022 Abbau: 1.–3.2.2022; bis 20.00 Uhr Ausstellungs­inhalte Internationale Fachmesse für den Hobby-, Bastel- und Künstlerbedarf Neben Messeteil gibt es eine große Auswahl an Workshops und Produktvorführungen. Trendschmiede: Hersteller führen ihre Innovationen vor. Daten & Zahlen 2020 368 Aussteller 9201 Fachbesucher Website https://creativeworld.messefrankfurt.com