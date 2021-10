Geschäftsführer Udo Schiller verlässt Thieme

Personalia

Dr. Udo Schiller (60) scheidet auf eigenen Wunsch Ende 2021 aus der Geschäftsführung der Thieme Gruppe aus, um sich neuen Aufgaben zu stellen.

Der approbierte und promovierte Mediziner war seit 24 Jahren bei Thieme tätig – zunächst als Verlagsleiter und Geschäftsführer einzelner Tochtergesellschaften sowie seit 2016 als Mitglied der Thieme Geschäftsleitung. In der Geschäftsführung der Thieme Gruppe verantwortet er seit 2019 das Ressort Products & Solutions inklusive der zugehörigen nationalen und internationalen Tochtergesellschaften.

1997 wechselte Schiller vom Springer-Verlag zu Thieme, wo er die Leitung der Verlagseinheit übernahm, die Wissenschafts-, Fort- und Weiterbildungsangebote für Ärztinnen und Ärzte in Klinik und Praxis entwickelt. Seine Affinität zur Informatik nutzte er, um insbesondere die Digitalisierung relevanter medizinischer Inhalte voranzutreiben, so Thieme. In seinem Verantwortungsbereich entstanden Lösungen, die Prozesse im Gesundheitswesen digital unterstützen. Neben dem Georg Thieme Verlag hat er auch die Entwicklung der Thieme Tochterfirmen wie Thieme Compliance, Thieme DokuForm oder Thieme TeleCare strategisch und operativ begleitet.