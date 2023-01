Austauschprogramm »Blick!« wird fortgesetzt

Wie tickt die andere Seite? Weil es in Verlagen und Buchhandlungen oft an gegenseitigem Verständnis für Arbeit und Abläufe des anderen mangelt, haben die Verlagsgruppe Oetinger und die IG Unabhängiges Sortiment (IGUS) des Börsenvereins im vergangenen Jahr das Austauschprogramm „Blick!“ gestartet. „Die Premiere war ein Erfolg, vom 8. bis 12. Mai soll nun die nächste ,Blick‘-Austauschwoche stattfinden“, kündigt Inken Schröder, bei Oetinger Projektleiterin digitales Publizieren und federführend beim Austausch, an.