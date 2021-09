Anja Franzen neu im Belletristik-Lektorat bei Droemer Knaur

Personalia

Seit dem 1. September ist Anja Franzen (40) als Senior Editor im Belletristik-Lektorat der Verlagsgruppe Droemer Knaur tätig und wird dort maßgeblich für den weiteren Ausbau der Frauenunterhaltung zuständig sein, teilt der Verlag mit.

Durch Stationen u.a. bei den Verlagen Blanvalet, Diana und Heyne der Verlagsgruppe Penguin Random House bringe sie langjährige Erfahrungen in der unterhaltenden Belletristik mit.

„Wir freuen uns sehr, dass das Knaur-Lektorat mit Anja Franzen komplett ist, und wir so die perfekten Voraussetzungen für unser Wachstum in der Frauenunterhaltung schaffen konnten“, so Natalja Schmidt, Leitung Knaur Belletristik.