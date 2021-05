Trainer, Taktik, Tipps: Das Fußballbuch im Frühjahr 2021

Bücher und Autoren, Handel, Verlage

Auch ohne Live-Erlebnis in den Stadien diskutieren Fans intensiv über Fußball. Dabei liefern die Klubs im Saisonendspurt zusätzliche Themen, weil sie entweder verzweifelt oder im Vorgriff auf die kommende Saison ihre Trainer auswechseln.

Über die Chefs an der Seite wird derzeit sogar noch intensiver diskutiert, weil ihr Wert plötzlich auch in Euro gemessen wird. Für Adi Hütter zahlt Borussia Mönchengladbach wohl rund 7,5 Mio Euro an Frankfurt, die Bayern wollen Julian Nagelsmann nach Medienberichten sogar für rund 25 Mio Euro aus Leipzig loseisen, während sich alle fragen, was Hansi Flick demnächst tut (was in Christof Kneers „Die Hansi Flick Story“ aber noch nicht beantwortet wird).

Sicher ist: Die Rollen der Trainer und ihre Bedeutung werden zunehmend wahrgenommen. Titel wie „Matchplan Fußball“ von Timo Jankowski zeigen, wie die Männer und Frauen an der Seite Einfluss nehmen. Das beschreibt auch Paul Geerars in seinem Buch „Hyballas Gegenpressing“. Auch Dietrich Schulze-Marmeling liefert so ein Werk: „Trainer“ heißt es ganz schlicht, ist im Februar 2021 beim Verlag Die Werkstatt erschienen und zeichnet die Entwicklung dieser Position nach.

Selbstredend spielt in diesem Jahr auch die (von 2020 verschobene) Europameisterschaft eine Rolle. Der Kicker wird im Juli das Turnier mit seinem Analyse-Buch „Fußball-Europameisterschaft 2021“ aufarbeiten.

