Anmeldephase startet: 13. Jahrestreffen für Junge Verlags-und Medienmenschen

Aus den Unternehmen

Das 13. Jahrestreffen der Jungen Verlags-und Medienmenschen wird den aktuellen Umständen entsprechend am 03.07.2021 in digitaler Form stattfinden. Vernetzung, Inspiration und Austausch direkt aus dem Wohnzimmer!

Für Mitglieder kostet das digitale Jahrestreffen 15 Euro, für Nicht-Mitglieder 25 Euro. Die Teilnahme an der Mitgliederversammlung ist für Mitglieder kostenfrei. Wer sich schon bis zum 14. Juni anmeldet, erhält eine exklusive Hamburg-JVM-Goodie-Box.

Die Anmeldung läuft bis zum 21. Juni und ist unter folgendem Link möglich: https://www.jungeverlagsmenschen.de/jahrestreffen-2021-anmeldung/

Auf der Agenda der Mitgliederversammlung steht in diesem Jahr neben den Berichten aus den Städte-und Arbeitsgruppen sowie den verschiedenen Teams auch die Wahl eines neuen Vorstands. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung wird es wie gewohnt eine Auswahl an Workshops und Möglichkeiten zum Netzwerken geben.

Der Verein lebt vom Austausch seiner Mitglieder. Aus diesem Grund soll es zwischen den Workshops Zeit zum Kennenlernen und Austausch bei Wonder.me und Slack geben. Sofern es die Lage zulässt, bieten die Städtegruppen am Abend Stammtische an.

Als Einstimmung zum Jahrestreffen lobt der Verein außerdem unter dem Motto #wirsindjvm einen Meme-Wettbewerbauf Social Media aus. Kreativ erstellte Memes zum Vereinsleben oder dem neuen Namen können auf Social Media geteilt oder unter info@jungeverlagsmenschen.de eingesandt werden. Unter allen Beiträgen, die die @jungeverlagsmenschen verlinken, werden super Preise, wie eine Jahresmitgliedschaft für 2022, die Teilnahme am diesjährigen Weiterbildungstag und JVM-Merchandise verlost.

Herzlich eingeladen zum Jahrestreffen sind dazu alle Mitglieder, Interessierte aus der Buch-und Medienbranche sowie unsere Kooperationspartner und Förderer. Wir danken unseren Kooperationspartnern Carlsen, Rowohlt, Verlagsgruppe Oetinger und Hörbuch Hamburg, die uns den Herausforderungen und Schwierigkeiten der Corona-Krise zum Trotz tatkräftig unterstützen.