Der Meisterdieb »Lupin« kehrt auf Netflix zurück

Bücher und Autoren

Der Streaminganbieter Netflix zeigt den zweiten Teil der an Maurice Leblancs Meisterdieb Arsène Lupin angelegten Krimi-Serie „Lupin“ ab Freitag, 11. Juni. Zum Hintergrund:

Im Februar dieses Jahres konnte sich der Insel-Verlag mit „Arsène Lupin und der Schatz der Könige von Frankreich“ über einen unverhofften Bestseller-Erfolg freuen. Unverhofft, weil der Kriminalroman – im Original 1909 von Maurice Leblanc verfasst – in dieser Ausgabe bereits im Oktober 2009 erschienen war. Kurz darauf reüssierte auch Belle Epoque mit einem „Arsène Lupin“-Titel im SPIEGEL-Taschenbuch-Ranking: Der Verlag, bei dem seit 2016 Leblancs Romane über den Gentleman-Gauner erscheinen, konnte sich mit „Die Dame mit den grünen Augen“ auf Rang 27 platzieren.

Hintergrund für den Erfolg der teils mehr als 100 Jahre alten Romane könnte die Netflix-Serie „Lupin“ sein. Seit Anfang Januar erzählt die französische Produktion in bislang fünf Teilen, wie ein Junge, inspiriert durch die Abenteuer des Meisterdiebs Arsène Lupin, selbst zum Meisterdieb wird und seine Fähigkeiten einsetzt, um die Wahrheit über den Tod seines Vaters herauszufinden.

Nun liefert der Streaminganbieter Netflix den zweiten Teil der ersten Staffel „Lupin“. Abrufbar sind die Episoden sechs bis zehn ab Freitag, 11. Juni.

Eine weitere Free-TV-Premiere mit Buchbezug:

»Paris Calligrammes« (14. Juni, 22.25 Uhr, 3sat)

In „Paris Calligrammes“ blickt die Künstlerin Ulrike Ottinger auf ihre Zeit in Paris in den 1960er-Jahren zurück. Für die Darstellung ihrer von der Pariser Boheme und von politischen wie auch sozialen Umbrüchen geprägten Erinnerungen verarbeitet Ottinger historisches Archivmaterial mit eigenen künstlerischen und filmischen Arbeiten. Das passende Buch liegt unter dem Filmtitel bei Hatje Cantz vor.