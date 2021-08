Alexander Fest verlässt Rowohlt

Personalia

Alexander Fest, von 2002 bis 2014 Rowohlt-Verleger und seitdem als Editor-at-Large weiterhin für den Verlag aktiv, wird Rowohlt zum 31. Januar 2022 verlassen. Er will sich neuen Aufgaben widmen.

In seiner Zeit als verlegerischer Geschäftsführer habe Fest bedeutende deutschsprachige wie internationale Autorinnen und Autoren für Rowohlt gewinnen können und damit das literarische Profil des Verlages maßgeblich erweitert, heißt es in einer Meldung des Verlags. 2014 hatte Fest seine Aufgaben als verlegerischer Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung an Barbara Laugwitz übergeben, betreute als Editor-at-Large aber weiterhin Autoren.

Alexander Lorbeer, CEO Holtzbrinck Buchverlage: „Ich bedauere und respektiere Alexander Fests persönliche Entscheidung. Auch wenn er dem Verlag noch bis Anfang nächsten Jahres verbunden sein wird, möchte ich ihm schon heute unseren großen, besonderen Dank aussprechen für seine langjährigen, außergewöhnlichen Verdienste um das Haus Rowohlt und die Holtzbrinck Buchverlage. Ich wünsche Alexander Fest auch bei seinen neuen Aktivitäten viel Erfolg.”

Der Publikumsverlag Rowohlt ist seit 1982 Teil der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck, zu der auch die Publikumsverlage Argon, Droemer Knaur, Fischer, Groh und Kiepenheuer & Witsch gehören. Programm-Schwerpunkte sind Belletristik, Sachbuch, Kinder- und Jugendbuch sowie ein Taschenbuch-Verlag.