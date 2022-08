Personalia

Die Berliner Agentur Literaturtest verändert sich: Zum 1. September 2022 gibt es verschiedene Personalien. Nach mehr als zehn Jahren im Unternehmen verlässt Krystyna Swiatek, Leitung Pressearbeit & PR, die Agentur. Sie widmet sich einer neuen Aufgabe und übernimmt gemeinsam mit der Buchhändlerin Mieke Woelky die Buchhandlung Kohlhaas & Company im Literaturhaus Berlin.

Die Nachfolge in der Leitung der Abteilung Pressearbeit & PR tritt Annika Grützner an, die bereits seit 2015 bei Literaturtest beschäftigt ist – zunächst beim Buchbranchenkongress future!publish, seitdem fest im PR-Team.

Mathias Voigt, Geschäftsführer Pressearbeit & PR + future!publish, und Roland Große Holtforth, Geschäftsführer Marketing, zu dem Wechsel: „Wir bedanken uns bei Krystyna Swiatek herzlich für die engagierte und erfolgreiche Arbeit mit dem PR-Team! So betrüblich ihr Weggang ist, so erfreulich ist die Tatsache, dass Krystyna Swiatek der Buchbranche erhalten bleibt. Wir wünschen ihr alles, alles Gute für die Übernahme der Buchhandlung! Und wir freuen uns sehr darüber, dass Annika Grützner die Kontinuität unserer Arbeit gewährleistet, nun in herausgehobener Funktion.“

Im Bereich Pressearbeit & PR gibt es weitere Neuzugänge: mit Hannah Vogel, gestartet als studentische Hilfskraft, und Tim Reischke, der zuvor ein Volontariat bei Literaturtest absolviert hat. Elena Kopf ist als Volontärin neu an Bord. Schon seit April dabei ist Sophie Radecker, die die Elternzeitvertretung für Sabrina Detje übernommen hat.