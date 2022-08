dtvs Shop für Buch-Fanartikel

Marketing, Verlage

Angefangen hat es vor gut einem Jahr mit Merchandise zu Tracy Wolffs Buchreihe um die „Katmere Academy“, seitdem baut dtv sein Sortiment an Zusatzartikeln kontinuierlich aus. Dafür gibt es nun einen eigenen auf der Verlagswebsite integrierten Online-Shop, in dem es neben „Zesel“-Artikeln zum Kinderbuch „Grimm und Möhrchen“ auch Pullover, Kappen & Co. mit allgemeinen Sprüchen für Buchliebhaber gibt (s. Foto).

Hingewiesen werde darauf in den Büchern und in den eigenen Social Media Kanälen, erzählt Attila Zoltan, Leitung Kampagnenmanagement & Cover bei dtv. Die Abwicklung erfolge über myspreadshop.de. Der Vorteil: Es werden nur die Dinge produziert, die auch bestellt wurden. Zoltan: „Ein sehr großer Pluspunkt was Nachhaltigkeit und Lagerhaltung betrifft.“ Der Buchhandel könne zudem auf seinen Seiten auf den Shop verlinken.

Der Shop sei eine Erweiterung der Marketingmaßnahmen weil sich die Artikel gut mit Büchern auf Social Media inszenieren ließen. Bisher werden Influencer meist gratis mit Buch-Merchandise umworben, wie die Tageszeitung „FAZ“ kürzlich zusammengetragen hat. Beispiele:

Bei Claasen gab es Shopper zu „Zum Paradies“ von Hanya Yanagihara,

gab es Shopper zu von Psychedelische T-Shirts zu „Das Licht“ von T.C. Boyle bietet Hanser an,

von bietet an, Roman-Shirts verkauft die Autorin Sibylle Berg gleich selbst auf ihrer Seite.

„Es kann als eine Art Erkennungszeichen fungieren“, sagte etwa Sabina Ciechowski, die Marketingchefin der Ullstein-Gruppe, zu der Claassen gehört, gegenüber der „FAZ“. Damit könne man dem Roman nicht nur Sichtbarkeit verschaffen, sondern auch für Identifikation mit der Autorin oder der Idee des Buchs sorgen.