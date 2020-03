25 Mrd Euro: Land NRW spannt Rettungsschirm

Markt

Die Landesregierung will der Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen in Zeiten der Corona-Pandemie „schnell, unbürokratisch und wirksam“ helfen. Dazu sollen 25 Mrd Euro eingesetzt werden.

Das Corona-Virus verbreite sich in rasantem Tempo und habe zu einer Schockwirkung in der Wirtschaft geführt, erklärt Ministerpräsident Armin Laschet auf einem Wirtschaftsgipfel. Diese „Krise unbekannten Ausmaßes“ verlange Hilfe in bisher nicht dagewesener Höhe: „Mit einem Sondervermögen von rund 25 Milliarden Euro spannen wir einen NRW-Rettungsschirm von historischer Größe.“ Es sei das größte Hilfsprogramm für Nordrhein-Westfalen seit Bestehen des Landes. „Wir stellen alle erforderlichen Gelder in der Krise und für die Zeit nach der Krise zur Verfügung. Wir wollen, dass kein gesundes Unternehmen wegen des wirtschaftlichen Einbruchs an mangelnder Liquidität scheitert“, versichert Laschet.

Ausgewählte Maßnahmen des Hilfspakets der Landesregierung im Wortlaut: