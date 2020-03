Edel startet Social-Media-Kampagne für Buchhandel

Buchhandel, Verlage

Unter dem Hashtag #SolidaritätBuchhandel initiiert die Edel Verlagsgruppe eine Social-Media-Kampagne für den stationären Buchhandel mit Millionenreichweite. Unterstützt wird die Kampagne von Autoren der Hamburger Verlagsgruppe.

Gemeinsam mit Autoren, Influencern, Buchbloggern und zahlreichen Handelspartnern will Edel auf den Sozial-Media-Kanälen zur Solidarität aufrufen: „Unterstützen Sie jetzt die lokalen, unabhängigen Buchhandlungen. Bestellen Sie Ihre Bücher online oder telefonisch bei Ihrem Lieblingsbuchhändler vor Ort und lassen Sie sich diese nach Hause liefern. Zu finden sind die Buchhandlungen in Ihrer Nähe auf digitalem Wege unter www.buchhandlung-finden.de„, heißt es in einer Unternehmensmeldung.

Zahlreiche Autoren der Verlagsgruppe machen bei der Kampagne mit, darunter Anne Fleck, Birgit Schrowange, Michael Nast, Nova Meierhenrich, Fabian Kahl, Mirja Regensburg, Lucinde Hutzenlaub, Rick Goldmann, Angelina Kirsch, André und Shari Dietz, Sofia Tsakiridou, Dana Schwandt, Sarah Tschernigow, Lina Mallon, Lena Kuhlmann, Nena Schink, Torsten Woywood, Katharina Afflerbach, Bettina Hennig und Benjamin Melzer, die sich mit dem Hashtag #SolidaritätBuchhandel an ihre Fans wenden.

Weitere Autoren und Prominente der Edel Verlagsgruppe sollen in den nächsten Tagen folgen.

In Zeiten von Corona und gesetzlich vorgeschriebenen Ladenschließungen sei es „mehr denn je das prioritäre Ziel“ der Edel Verlagsgruppe, dem stationären Handel unterstützend zur Seite zu stehen und dessen Existenz zu wahren, begründet das Unternehmen. „Uns ist es wichtig, in dieser sehr schwierigen Situation ein Zeichen der Solidarität für den stationären Handel zu setzen. Daher wollen wir mit unserer Social-Media-Kampagne Frequenz auf die Online-Shops des stationären Handels lenken“, erklärt Ilja Müller-Klug, Deputy Managing Director Book Sales. Alle Handelspartner – auch andere Verlage und ihre Autoren – seien eingeladen, über ihre Kanäle die Kampagne zu unterstützen, um die Verbreitung noch weiter zu erhöhen.

Alle Verlage der Edel Verlagsgruppe unterstützen diese Aktion auf ihren Social-Media-Plattformen: Edel Books, Eden Books, ZS Verlag, Edel Elements, Edel Kids Books, Dr. Oetker Verlag, Moewig.