Buchhändler Matthias Hintzen zwischen Büchern und Boeken

Einmal in der Woche setzt in Kleve ein kleiner Grenzverkehr ein. Mit einem Bulli voller deutschsprachiger Bücher fährt das Team der Buchhandlung Hintzen hinüber in die Niederlande, rund 25 Kilometer sind es bis nach Nijmegen. Und auf dem Rückweg landet niederländische Literatur im Kofferraum, die dann in Deutschland ihre Abnehmer findet – zum niederländischen Ladenpreis ohne zusätzliche Importkosten.