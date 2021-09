Louise Penny mit neuem Inspector-Gamache-Band auf Platz 1

Bücher und Autoren

Bereits zum 17. Mal lässt Louise Penny ihren Chief Inspector Armand Gamache ermitteln. „The Madness of Crowds“ (Minotaur) führt den Ermittler zurück nach Kanada, nachdem Band 16 in Paris spielte, und steigt in dieser Woche direkt nach Erscheinen auf Platz 1 ins US-amerikanische Belletristik-Ranking ein.

Die kanadische Autorin versetzt ihre Charaktere in eine Zeit nach der Pandemie, doch die gesellschaftlichen Debatten dieser Zeit gehen weiter. Das bekommt auch Armand Gamache zu spüren: Zusammen mit seiner Familie will er die Winterferien im beschaulichen Örtchen Three Pines in Québec verbringen. Doch dann bekommt der Mordermittler den Auftrag, eine Universitätsprofessorin zu schützen, die zu einem Vortrag an eine nahe gelegene Universität kommt – ein eher ungewöhnlicher Auftrag für Gamache. Schnell wird ihm klar, warum er beordert wurde: Die Agenda der Professorin ist kontrovers, führt zu Diskussionen, zu Streit und letztendlich auch zu einem Mord. Für Chief Inspector Gamache und sein Team der Sûreté du Québec bedeutet das eine Mordermittlung inmitten einer anhaltenden Debatte um Wahrheit und Lüge.

Louise Penny veröffentliche ihren ersten Roman „Still Life“ im Jahr 2005. Die ersten 4 Romane erschienen in deutscher Übersetzung bei Limes und Blanvalet. Seit 2018 erscheinen nach und nach die Übersetzungen von Pennys Romanen bei Kampa. Inzwischen sind dort 11 Gamache-Bände erschienen. Als Nächstes erscheint am 23. September „Der vermisste Weihnachtsgast“, die Übersetzung des 9. Bandes.