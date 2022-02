Zebra-audio.net baut Sales Team aus

Aus den Unternehmen

Zebra-audio.net, Fullservice-Netzwerk im Bereich Podcast, verstärkt zu Beginn des Jahres seine Sales-Kompetenz und holt mit Raphael Kielow einen erfahrenen Experten aus dem Audio-Bereich ins Team. Er treibt ab sofort als Key Account Manager vor allem die Neukundenakquise voran und ist für die Betreuung großer Kampagnen verantwortlich.

Raphael Kielow bringt über zehn Jahre Erfahrung in der Radiovermarktung mit. Zu seinen vorherigen Stationen zählen Radio ENERGY, wo er am Standort Berlin in leitender Funktion ein Team im Sales Bereich führte, die Agentur IR Media AD und TOP Radiovermarktung, einer der führenden Hörfunkvermarkter im Raum Berlin-Brandenburg.

„In 2021 haben wir einen spürbaren Anstieg im Werbegeschäft gesehen. Wir erwarten, dass sich dieser Trend für 2022 fortsetzt. Mit Raphael haben wir ab sofort einen sehr erfahrenen Experten an Board, mit dem wir für die aktuellen Entwicklungen sehr gut aufgestellt sind“, sagt Tina Jürgens, Geschäftsführerin zebra-audio.net.

„Nach Zwischenstationen außerhalb der Audio-Welt, kehre ich bei zebra-audio.net zurück zu meinen Wurzeln. Dabei ist der Podcastmarkt mit seinen sehr dynamischen Entwicklungen und einem starken Wachstum in den letzten Jahren eine sehr spannende Herausforderung für mich“, sagt Raphael Kielow, Key Account Manager zebra-audio.net. „Ich freue mich darauf, meine Sales-Expertise im Bereich Audio einzubringen und noch mehr Werbetreibende für das Format Podcast zu begeistern.“

Über zebra-audio.net

Zebra-audio.net, Fullservice-Netzwerk im Bereich Podcast, führt Podcast-Produzent:innen und Werbetreibende in der Podcastvermarktung zusammen und hilft durch eine zielgruppengerechte Formatauswahl bei der Monetarisierung des vorhandenen Inventars. Über die adserver-basierte Dynamic Ad Insertion sind Native Podcast Ads bei zebra-audio.net über alle Plattformen hinweg kampagnenfähig buchbar. Dadurch werden auch ältere

Episoden (Backlist-Inventory) vermarktbar. Darüber hinaus bietet zebra-audio.net sowohl Podcast-Produzent:innen als auch Marken umfangreichen Service bei der Konzeption, Produktion und Distribution von Audio-Inhalten.

Neben Formaten wie „Beste Freundinnen“, „Weird Crimes“ und „Gästeliste Geisterbahn“, betreut zebra-audio.net die Original-Formate des Podcast-Labels Viertausendhertz. Zu den weiteren Kunden zählen große Verlagshäuser wie der Argon Verlag, Lübbe und Burda. Das Unternehmen wurde im Januar 2018 als Tochterunternehmen der All Audio-Company ZEBRALUTION GmbH gegründet. Die Geschäfte leitet Tina Jürgens vom Geschäftssitz in Berlin.

Mehr unter: https://zebra-audio.net/