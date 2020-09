Wolfgang Rick übernimmt die alleinige Geschäftsführung der Morawa Group

Personalia

Veränderung an der Spitze der österreichischen Morawa Group: Dr. Emmerich Selch und Wolfgang Rick führen seit vielen Jahren die Unternehmensspitze des Familienunternehmens Morawa an. Fortan leitet Rick das Unternehmen alleine.

Zum Herbst 2020 verabschiedet sich Emmerich Selch, Enkel des Firmengründers, in den Ruhestand. Wolfgang Rick, Urenkel des Unternehmensgründers, übernimmt die alleinige Geschäftsführung der Morawa Group. „Marktanpassung, Innovationen und schlanke Strukturen prägen die Unternehmensführung seit der Firmengründung und daran wird sich auch in Zukunft wenig ändern.“ so Rick.

Die Morawa Gruppe betreibt mit 800 Mitarbeitern ein breites Unternehmensportfolio. Buchgroßhandel, Bucheinzelhandel, den Morawa Lesezirkel, ein Medienservice für Unternehmen sowie das internationale Speditionsgeschäft zählen zu den operativen Eckpfeilern der Morawa Group. Das österreichische Familienunternehmen blickt auf eine über 140-jährige Unternehmensgeschichte zurück.