Woche unabhängiger Buchhandlungen sucht „Lieblingsbuch“

Aus den Unternehmen

Nominierungsphase zum „Lieblingsbuch der Unabhängigen“ 2020 startet

Welcher Roman wird 2020 das Lieblingsbuch des unabhängigen Buchhandels? +++ Einreichung der Favoriten bis zum 11. Oktober +++ Bekanntgabe der Nominierungen am 15. Oktober +++ Erstmals Enthüllung des „Lieblingsbuchs der Unabhängigen“ via Live-Stream zum Ende der Aktionswoche am 7. November +++ Begleitende Social-Media-Aktionen

Auch 2020 werden die über 700 mitwirkenden Buchhandlungen der „Woche unabhängiger Buchhandlungen“ (WUB) dazu aufgerufen, ihren belletristischen Lieblingstitel des Jahres einzureichen. Die Nennung der Titel erfolgt zwischen dem 21. September und dem 11. Oktober 2020 über die Webseite der Aktionswoche: https://wub-event.de/shortlist. Die fünf meistgenannten Romane bilden die Nominiertenliste, die am 15. Oktober bekanntgegeben wird. Anschließend können Buchhändler*innen in der zweiten Runde bis zum 1. November für ihr Lieblingsbuch abstimmen.

In diesem Jahr setzt die WUB auf digitale Vernetzung: Alle Aktionen werden online begleitet

Während der Aktionswoche vom 31. Oktober bis zum 7. November übernimmt täglich eine andere Buchhandlung den Instagram-Kanal der WUB. Außerdem wird jedem der fünf nominierten Lieblingsbuch-Titel ein Tag gewidmet – mit Kurzinterviews, Gesprächen, Stimmen von Buchhändler*innen, Live-Talks inkl. Gästen und vielem mehr. Auch die Verleihung des „Lieblingsbuchs der Unabhängigen“ findet, erstmals zum Ende der Aktionswoche, im Rahmen einer digitalen Veranstaltung u. a. auf den Social-Media-Kanälen der WUB statt. Am Samstag, den 7. November, kann um 11 Uhr live mitverfolgt werden, welcher Roman das „Lieblingsbuch der Unabhängigen“ 2020 wird.

Verlagsseitig wird die WUB unterstützt von Aufbau, Bastei Lübbe, C.H.Beck, Blessing, Diogenes, Verlagsgruppe Droemer Knaur, dtv, Dumont Kalenderverlag, emons, Hanser, Kiepenheuer & Witsch, Klett-Cotta, Luchterhand, Verlagsgruppe Oetinger, S. Fischer, Ullstein und Wallstein. Weitere Sponsoren sind Buy local, die Frankfurter Buchmesse und Umbreit. Förderpartner sind der Börsenverein des Deutschen Buchhandels (Sortimenter Ausschuss) und die Kurt Wolff Stiftung. Medienpartner sind arte, Börsenblatt, BÜCHER Magazin, Buchkultur und GALORE. Interviews.

Weitere Informationen unter: www.wub-event.de

Die WUB in den sozialen Netzwerken: https://www.instagram.com/indiebuchhandel und www.facebook.com/indiebooks mit den Hashtags #wub20 und #lieblingsbuchderunabhängigen