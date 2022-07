Wettbewerb in der Logistik

Mit dem Engagement des US-Buchlogistikers Ingram kommt Bewegung in den britischen Buchgroßhandel, in dem Gardners seit einigen Jahren eine Alleinstellung hatte. Bis September, und damit rechtzeitig für das wichtige Weihnachtsgeschäft, wollen die Amerikaner ihr Logistikcenter in Milton Keynes nördlich von London voll funktionsfähig aufgestellt haben.