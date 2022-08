Kalender-Prolog auf Vorjahresniveau

Kann sich der Kalender-Markt in dieser konsumgedämpften Zeit weiter erholen? Das Kalendergeschäft der Edition 2021 war in der Hochsaison wegen des Laden-Lockdowns von Mitte Dezember 2019 bis März 2020 empfindlich eingeschränkt, und in der Saison mit den 2022er-Kalendarien hatte die Branche die Nachfrage-Delle noch nicht wieder ganz ausbeulen können. Jetzt kommt ein neuer Anlauf, an die Vor-Corona-Stabilität anzuknüpfen.