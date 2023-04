Viele Besucher am ersten Messetag in Leipzig

Markt

Die letzte Leipziger Buchmesse ist inzwischen mehr als 4 Jahre her: Dreimal in Folge musste die Messe aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Jetzt ist es aber endlich wieder soweit: Die Leipziger Buchmesse eröffnete heute morgen ihre Tore – und war auch direkt am Eröffnungstag gut besucht.

„Die Leipziger Buchmesse hat gefehlt – der Branche und unserem Publikum. Die große Resonanz unserer Aussteller zeigt, dass Leipzig der Treffpunkt für die Buch- und Medienwelt im Frühjahr ist“, betont Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe, bereits im Vorfeld. „Jetzt freuen wir uns alle darauf, einander wiederzusehen und das Lesen uneingeschränkt zusammen feiern zu können.“

Börsenvereins-Vorsteherin Karin Schmidt-Friderichs richtete sich bereits am Mittwochabend mit einem Grußwort an das Messe-Publikum. „Wenn uns ein Autor oder eine Autorin dystopischer Szenarien 2019 an dieser Stelle erzählt hätte, dass die folgenden drei Leipziger Buchmessen einer weltweiten Pandemie zum Opfer fallen würden – wir hätten die Köpfe geschüttelt und wären zum freudigen Tagesgeschehen des Bücher-Feierns übergegangen“, leitete sie ihre Begrüßung ein. In ihrer Rede betont sie vor allem die Vielfalt, der die Buchmesse eine elementar wichtige Bühne gebe.

Zum Abschluss des ersten Tages wurde auch der renommierte Preis der Leipziger Buchmesse verliehen: Dinçer Güçyeter gewinnt in der Kategorie Belletristik, Regina Scheer setzt sich in der Kategorie Sachbuch/Essayistik durch und Johanna Schwiering wurde für die beste Übersetzung ausgezeichnet.