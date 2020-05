Verschoben und verteuert

Macht weniger Bücher! Diese Forderung ist in diesen Tagen, in denen der Markt wieder in den Tritt kommen soll, im Handel wieder lauter zu hören. Die Taschenbuch-Verlage pflegen die Strategie der Marktbearbeitung mit weniger Novitäten allerdings ohnehin seit Jahren. Angesichts der aktuellen Lage haben sie jetzt aber noch etwas stärker gesiebt und jeweils geplante Titel in den Juni oder noch weiter in den Sommer verschoben:

Die Verlage haben für die Mai-Auslieferung nur 244 Taschenbuch-Neu­erscheinungen produziert. Das sind gleich 15% weniger als im Vorjahr. Die Treppe führt mit einem größeren Schritt als bisher nach unten (1).

Manche kleinere Programme haben ...