Verlagsgruppe Narr forciert Nachhaltigkeitsstrategie

Aus den Unternehmen

Die Verlagsgruppe Narr wird noch ein bisschen grüner

Tübinger Verlagsgruppe mit Nachhaltigkeitsstrategie



„Vernarrt in Wissen“ ist der Traditionsverlag schon seit fünf Jahrzehnten. Seit einiger Zeit aber ist ein weiterer Slogan hinzugekommen: „Vernarrt in Nachhaltigkeit“.

Die Zusammenarbeit mit deutschen, wenn möglich lokalen Dienstleistungsunternehmen, das Weglassen von Plastikfolie zum Einschweißen von Büchern, die Umstellung auf LED-Beleuchtung im Lager, der Druck auf FSC-Papier, eine eigene Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und eine Wasserfilteranlage sowie FairTrade-Kaffee in der Kantine sind längst schon selbstverständlich für die Tübinger Verlagsgruppe Narr Francke Attempto \ UVK \ expert.

Für gedruckte Bücher jedoch braucht man Papier, daran führt – zumindest zurzeit – kein Weg vorbei (auch wenn Corona die Nachfrage nach eBooks durchaus gesteigert hat). Dennoch setzt der Verlag sich dafür ein, das Änderbare zu ändern. Ab sofort werden beispielsweise für alle Sendungen, die den Verlag verlassen, Verpackungskartons aus Graspapier und kunststofffreies Papierklebeband verwendet.

Alle Werbemittel werden auf unbeschichtetem Recycling- oder Naturpapier gedruckt, Briefpapier und -umschläge kommen im Recycling-Design von der Druckerei Fink (Pfullingen) und tragen das „100 % lokal“-Siegel. Besonders stolz ist der Verlag auf sein originelles Füllmaterial für die Warensendungen: Statt auf Styropor o. ä. setzt das Haus auf sein eigenes Recycling. Hierfür werden die kaschierten Buchumschläge von den Mängelexemplaren getrennt und entsprechend entsorgt. Der Buchblock hingegen wird in dünne Streifen geschreddert und als Schutz in die Kartons gefüllt. Das spart dem Verlag den unnötigen Einkauf von Verpackungsmaterial und verleiht selbst den unverkäuflichen Fehldrucken wieder eine wertvolle Funktion. Der Clou: Das geschredderte Füllmaterial kann später bedenkenlos von den Empfängerinnen und Empfängern im Altpapier entsorgt werden.

„Da kommt mittlerweile einiges an CO2-Ersparnis zusammen“, sagt Geschäftsführer Robert Narr. Auch die Planungen, die in die Jahre gekommene Ölheizung durch eine nachhaltige Alternative zu ersetzen, laufen auf Hochtouren.

Dies alles geschieht ganz im Sinne des Tübinger Klimapakts, den die Stadtverwaltung Tübingen mit zahlreichen Tübinger Unternehmen und Organisationen im Rahmen der Klimaschutzkampagne „Tübingen macht blau“ geschlossen hat, um die Stadt dabei zu unterstützen, bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu werden. Das Verlagsteam prüft zurzeit weitere Optionen, wie das Unternehmen auch in Zusammenarbeit mit seinen Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern noch klimafreundlicher werden oder Prozesse optimieren kann. Die Verlagsgruppe Narr Francke Attempto \ UVK \ expert gehört zu den führenden Wissenschaftsverlagen im deutschsprachigen Raum, die sich der Publikation geisteswissenschaftlicher, wirtschaftswissenschaftlicher und technischer Fach- und Lehrbücher widmet. Am Hauptstandort in Tübingen und dem Büro in München arbeiten 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Verlag veröffentlicht rund 260 Publikationen im Jahr.

www.narr.de