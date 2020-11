Europäische Literaturtage finden vom 19. bis 22. November online statt

Aus den Unternehmen

Die 12. Europäischen Literaturtage finden in diesem Jahr aus aktuellem Anlass online und als Livestream statt // Den Eröffnungsvortrag hält Ariadne von Schirach und spricht danach mit Robert Menasse // Verleihung des Ehrenpreises des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln 2020 an A. L. Kennedy mit anschließender Lesung und Gespräch // Veranstaltungen u.a. mit Petina Gappah, Matthias Politycki, Sjón, Polly Clark, Edo Popović und Olga Grjasnowa.

Als Lichtblick in unsicheren Zeiten werden die Europäischen Literaturtage 2020 wie geplant stattfinden und per Livestream übertragen. Unter dem Motto „Mehr Wildnis!“ stellen sich internationale Schriftsteller*innen und Literaturexpert*innen aus unterschiedlichen Kulturkreisen Fragen wie Welche Formen der Wildnis gibt es? Wovor haben die Menschen Angst? Und welche persönlichen Erfahrungen machen Menschen außerhalb der Gesellschaft?

Die Europäischen Literaturtage bieten in diesem Jahr ein breites Spektrum an Formaten: interaktive Teilnahme des Publikums an den Vorträgen und Diskussionen, kurze Videoporträts der Autor*innen und Interviews sowie Lesungen, virtuelle Ausstellungsführungen und Konzerte. Alle Veranstaltungen werden aus dem Klangraum Krems Minoritenkirche übertragen und auf Englisch bzw. zweisprachig moderiert.

Aus dem Programm:

Donnerstag, 19.11.2020

19:30 Uhr

Was bedeutet Wildnis – Unverfügbarkeit, Brache, Erfrischung?

Eröffnungsvortrag Ariadne von Schirach: Wildnis. Komm ins Offene, Freund, und lerne das Staunen. Anschließend Robert Menasse im Gespräch mit Ariadne von Schirach

Livestream https://youtu.be/K9wB–JUo1Y

Freitag, 20.11.2020

09:30 Uhr

Was suchen wir in der Wildnis – den ungezähmten Rand der Welt?

Autor*innen: Polly Clark und Dan Richards

Moderation: Rosie Goldsmith

Livestream: Dialog interaktiv in englischer Sprache https://youtu.be/HoPumbJXXKI

11:30 Uhr

Wer bewohnt die Wildnis – Fußgänger, Träumer, Glückliche?

Autor*innen: Fabio Andina und Miek Zwamborn

Moderation: Rosie Goldsmith

Livestream: Dialog interaktiv in englischer Sprache https://youtu.be/NYKza5Gia2o

4:30 Uhr

Wer definiert, was Wildnis ist – Forscher, Eroberer, Flüchtlinge?

Autor*innen: Gergely Péterfy und Petina Gappah

Moderation: Rosie Goldsmith

Livestream: Dialog interaktiv in englischer Sprache https://youtu.be/k8wI_PAY0iI

19:30 Uhr

Literarisch-künstlerische Soiree

Autor*innen: Olga Grjasnowa, Michael Stavarič

Moderation: Veronika Trubel

Im Anschluss virtuelle Ausstellungsführung (Landesgalerie NÖ)

Livestream: Lesung und Ausstellungsführung https://youtu.be/tX3zvvSoZjI

Samstag, 21.11.2020

10:00 Uhr

Was lehrt uns das Gehen?

Autor*innen: Edo Popović, Matthias Politycki

Moderation: Rüdiger Wischenbart

Livestream: Dialog interaktiv auf Deutsch und Englisch https://youtu.be/oEdbWmmBQbQ

11:30 Uhr

Fressen und Gefressen-Werden oder gemeinschaftliches Denken?

Gespräch über das Thema der Europäischen Literaturtage 2020 „Mehr Wildnis!“.

Input: Andreas Weber: Das indigene Denken. Diskussion mit Ariadne von Schirach

Moderation: Rüdiger Wischenbart

Livestream: Dialog interaktiv in deutscher Sprache https://youtu.be/mqMS1hUF094

16:30 Uhr

Verschwundene Welten, erstaunliche Bäume, wilde Abenteuer

Autor*innen: Peter Balko, Daniela Emminger, Anna Ospelt, Filip Springer

Moderation: Hans Koch

Livestream: Dialog interaktiv auf Deutsch und Englisch https://youtu.be/9ptwfH9sQeQ

19:30 Uhr

Literarisch-musikalische Soiree

Autor: Sjón

Lesung: Johannes Silberschneider

Moderation: Katja Gasser

Konzert: Ernst Molden und Ursula Strauss „Wüdnis“

Livestream: Lesung und Konzert https://youtu.be/LhuaPxIRfHg

Sonntag, 22.11.2020

11:00 Uhr

Literarisch-musikalische Matinee/Preisverleihung

Verleihung des Ehrenpreises des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln an A. L. Kennedy durch HVB Präsident Benedikt Föger

Lesung und Gespräch mit A. L. Kennedy

Laudatio: Sonja Zekri

Moderation: Katja Gasser

Konzert: Mario Rom’s Interzone

Livestream Lesung / Talk / Konzert https://youtu.be/Lz-E4FDLmAI

