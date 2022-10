Meilenstein auf dem Weg zum DNK Branchenleitfaden Verlage erreicht

Aus den Unternehmen, Strategie & Transformation

Die Arbeitsgemeinschaft zur Erstellung des Branchenleitfadens „Deutscher Nachhaltigkeitskodex Verlage“ hat einen ersten Meilenstein erreicht: Nachdem sich seit dem Frühjahr verschiedene Branchenpartner gemeinsam mit dem Initiator des Projekts, der Publisher Consultants GmbH, zusammengeschlossen haben, traf sich im September der Lenkungskreis der Gruppe, um erste Arbeitsergebnisse zu diskutieren und weitere Schritte zu besprechen. Ziel ist es, bis zum zweiten Quartal 2023 gemeinsam einen branchenspezifischen Berichts- und Transparenzstandard auf Basis des Deutschen Nachhaltigkeitskodex zu entwickeln, der Verlags- und Medienhäusern den Einstieg ins Nachhaltigkeitsmanagement ermöglicht.

An der Erstellung des Berichtsstandards auf Basis des DNK beteiligen sich eine ganze Reihe erfahrener und kompetenter Projektpartner, die gemeinsam die wesentlichen Bereiche der Wertschöpfungskette abbilden. So werden alle relevanten und wesentlichen Aspekte für die wichtigen Themen Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility in den Branchenleitfaden Verlage integriert. Zu den Projektteilnehmern gehören neben Verlagen wie Tessloff Verlag, Penguin Random House Verlagsgruppe und Bonnier Books auch der Branchensoftwareanbieter Klopotek & Partner, die Hochschule der Medien in Stuttgart sowie der Papierhersteller LEIPA und der europaweit tätige Druckdienstleister CPI. Darüber hinaus engagiert sich auch die Task Force Nachhaltigkeit des Börsenvereins im Projekt und bringt ihre Stimme und Perspektive ein.

Zudem werden derzeit Gespräche mit Vertretern aus dem Buchhandel geführt, um diesen wichtigen Partner in der Wertschöpfungskette ebenfalls einzubinden. „Wir sind wirklich begeistert über das Engagement, dass alle beteiligten Unternehmen und Personen in dieses Projekt einbringen,“ freuen sich Markus Wilhelm und Olaf Deconinck von Publisher Consultants, „und wir hoffen sehr, dass die Dynamik der Gruppe auch weiterhin wichtige Impulse und einen

nachhaltigen Beitrag für die Branche liefert.“