Oetingers Nachhaltigkeits-Award 2022 geht an Unsere Buchhandlung

Aus den Unternehmen

Bei der diesjährigen IGUS-Tagung in Hamburg wurde UNSERE BUCHHANDLUNG am Paulusplatz aus Bonn mit dem ersten Nachhaltigkeits-Award der Verlagsgruppe Oetinger ausgezeichnet. Der Inhaber der Buchhandlung, Philipp Seehausen konnte die Auszeichnung in Hamburg persönlich entgegennehmen.

Beim Nachhaltigkeits-Award, den die Verlagsgruppe Oetinger im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitskampagne 2022 „So wollen wir leben“ ins Leben gerufen hatte, waren Buchhandlungen eingeladen, sich mit ihren Ideen und Konzepten, mit denen sie ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit fördern und das Klima aktiv schonen, zu bewerben.

Philipp Seehausen präsentierte in seiner Bewerbung einen ganzen Strauß an guten Ideen: Vom umweltfreundlichen Non-Book-Sortiment, das Spielsachen aus Holz und Hefte aus Graspapier enthält, über ein ausgewähltes Buchprogramm zu den Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz, regelmäßigen Veranstaltungen, z.B. zum Tag der Biene bis hin zur Präsentation der Themen im Schaufenster und auf den Social-Media-Kanälen, um die Kund*innen in besonderer Weise zu sensibilisieren. Der Garten der Buchhandlung ist eine Oase für heimische Pflanzen und Tiere – samt Bienenhotel, Kröten, Igeln und Hühnern. Das Huhn Fleur wurde sogar zeitweise in der Buchhandlung einquartiert, um es dort aufzupäppeln.

Thilo Schmid, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing der Verlagsgruppe Oetinger: „UNSERE BUCHHANDLUNG am Paulusplatz lebt die Nachhaltigkeit auf besonders vielfältige Art und Weise. Es ist spürbar, dass Philipp Seehausen und seinem Team das Thema wirklich am Herzen liegt. Viele weitere Buchhandlungen hatten sich für den Nachhaltigkeits-Award beworben. Und auch wenn die wenigsten Platz für einen eigenen Garten haben, hat uns die Bandbreite der Ideen begeistert.“

Der Hauptpreis beim Nachhaltigkeits-Award 2022 ist ein E-Lastenfahrrad der niederländischen Marke Bakfiets.

17 weitere Buchhandlungen wurden von der Jury auf den zweiten Platz gewählt und erhalten eine hochwertige Oetinger-Schwinggans aus Holz: Arkaden-Buchhandlung, Bücher Dillier GmbH, Bücher Volk, Bücherinsel Dieburg, Bücherinsel in Frauenaurach, Bücherlurch GmbH, Buchhandlung Bödeli GmbH, Buchhandlung Findus Tharandt, Buchhandlung Graff GmbH, Buchhandlung PeissenBuch, Buchhandlung WörterSpeil, BUCHinSTAdtBergEN, H. Th. Wenner Buchhandlung, Kiezbuch Wilhelmsruh, Lieblingsbuch, MÄX+MORITZ – die Familien Buchhandlung und die Staufen Buchhandlung.