Duo übernimmt Buchhandlung Kortes in Hamburg

Buchhandel, Handel

Eigentlich hatten Pascal Mathéus und Florian Wernicke andere Pläne. In Freiburg wollten sie die bundesweit bekannte Buchhandlung am Wetzstein gemeinsam mit Inhaberin Susanne Bader weiterführen, im April startete der Betrieb dort nach Umbau neu (siehe unten). Doch so richtig passte das Trio nicht zusammen und daher trennen sich jetzt die Wege: Bader führt ihre Buchhandlung vorerst allein weiter.

Mathéus und Wernicke dagegen wurden am Rande eines beruflichen Treffens in Hamburg fündig. Im Stadtteil Blankenese übernehmen sie die 1921 gegründete Buchhandlung Kortes. Deren bisherige Inhaberin Hiltrud Klose hat das Geschäft seit 2006 geführt und verabschiedet sich in den Ruhestand.

Mathéus und Wernicke werden das Vollsortiment mit literarischem Schwerpunkt und großer Kinderbuchabteilung ab Oktober auf rund 90 qm weiterführen. Geplant ist, das Klassiker- und Philosophiesortiment auszubauen und zugleich das Online-Geschäft zu stärken. Mathéus‘ Literatur-Blog aufklappen.com soll als Teil der Buchhandlung fortbestehen.