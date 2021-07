Jumbo: Carla Swiderski steigt ein und baut an

Wie der Hörbuchverlag Jumbo seine Nachfolgelösung gefunden hat und was Carla Swiderski umtreibt.

Carla Swiderski steigt jetzt richtig ein und damit steht in dem Hamburger Verlag Jumbo ein Generationswechsel an. Der Hörbuchverlag hat Kinder als Hauptzielgruppe, pflegt aber auch seit Langem ein Erwachsenen-Programm unter der Marke Goya als zweite, schlankere Säule.

Seit der Gründung vor 30 Jahren haben Ulrich Maske (71) als Programmleiter und Gabriele Swiderski (67) als Geschäftsführerin den Verlag geprägt. Jetzt ist Tochter Carla entschlossen, in einer Zeit des gemeinsamen Übergangs mit den Eltern eben jenen Verlag in die Zukunft zu führen, der „mich mein ganzes Leben begleitet hat“. Jetzt zugreifen oder gar nicht, lautete die zunehmend akutere Nachfolgefrage und weil sich die 34-Jährige „ein Leben ohne den Verlag nur schwer vorstellen kann, trete ich gern an mit Leidenschaft und der erworbenen Kompetenz“.

Wie andere Familiennachfolgerinnen in der Branche erzählt sie von prägenden Erfahrungen am Küchentisch, von den fließenden Grenzen zwischen Familienleben und dem Kreativ-Unternehmen im Haus. Wie sie als Kind vom reichlichen Titel-Angebot des Verlags profitierte und mehr noch: Bereits beginnend im Vorschulalter hat sie musikalisch und mit kleinen Sprechbeiträgen zu Produktionen beigetragen. In erster größerer Rolle ist Carla Swiderski als 15-Jährige Sprecherin in einem Stück von Christine Nöstlinger ausgewiesen. Während sich ihre Geschwister beruflich anderweitig orientiert haben, hat sie als junge Erwachsene weiter mitgewirkt als Autorin, Redakteurin und Regisseurin.