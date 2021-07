Peter Schlürmann: »Wir stehen vor einer Zeitenwende«

„Es geht nicht mehr nach früherer ‚All you can buy’-Manier weiter”, findet Peter Schlürmann klare Worte für all jene, die hoffen, dass sich die gegenwärtigen Lieferengpässe und Preissteigerungen bei Papier allein als vorübergehende Corona-Effekte erweisen. Der Bereichsleiter Rolle / Verlage beim Papiergroßhändler Inapa Deutschland kann auf fast 40 Jahre Berufserfahrung in der Papierindustrie zurückblicken und betont einen komplexen Ursachen-Mix aus Corona-Sondereffekten und Strukturbereinigung in der Branche, der zu den gegenwärtigen Problemen geführt habe.

Schlürmann geht nicht davon aus, dass sich die Lage schon im 1. Quartal 2022 deutlich entspannen wird. Aber: „Ich habe die Hoffnung, dass die Lage nicht weiter eskaliert und es vorerst auf diesem für uns alle schwer handhabbaren Niveau weitergeht.”

Wo der Papier-Markt derzeit steht, wie es mit Preisen und Lieferzeiten weitergeht, und wieso sich Verlage bei der Produktion lieber auch ganz grundsätzlich auf längere Vorlaufzeiten einstellen sollten, erklärt er im Interview.

Was sind die Herausforderungen in der Papierindustrie?

Die akute Herausforderung ist, dass die Papierindustrie innerhalb eines Jahres mit Zellstoff-Preiserhöhungen von über 60% konfrontiert worden ist, die dann auch in der Wertschöpfungskette über den Papierhandel an die Druckereien weitergegeben werden. Das hat es in meinen 39 Jahren in der Papierbranche in dieser Größenordnung und kurzen zeitlichen Abfolge noch nicht gegeben.

Wie kommt es zu dieser Preisexplosion?

Die Corona-Pandemie ist ein ausschlaggebender Grund. Im Zuge des Lockdowns gab es einen abrupten Rückgang im Marktgeschehen. Die Kunden haben ihre Lager heruntergefahren, und es wurde deutlich weniger produziert. Umgekehrt gab es jetzt genauso ein massives Wiederanspringen der Wirtschaftsleistung. Das treibt die Kosten in allen Bereichen, bei Holz, bei Granulat, bei vielen Vorprodukten und eben auch bei Zellstoff.

Hinzu kommt: Insbesondere die Lieferketten funktionieren nicht mehr. In der Seefracht gibt es keine verlässlichen Durchlaufzeiten mehr. Normalerweise können wir mit einer Verschiffungszeit von 30 bis 40 Tagen von Asien nach Europa rechnen. Stattdessen befindet sich derzeit 5% des gesamten Schiffsverkehrs in Warteposition vor Häfen, weil die Schiffe nicht entladen werden können, und Container sind nicht dort, wo sie gebraucht werden. Die Frachtkosten haben sich in der Folge vervierfacht.

»Auch für das 4. Quartal hat die Industrie nochmals unisono weitere Preiserhöhungen angekündigt.«

Welche Papiersorten sind von den Preiserhöhungen betroffen?

Im Grunde sind alle Sorten betroffen. In den unteren Sortengruppen wie Zeitungs- und Magazinpapier gibt es bestimmte Preisbindungsfristen, und hier finden in den kommenden Monaten jetzt umso höhere Preissteigerungen statt. Mitunter sind sogar gar keine Bezüge mehr möglich: Zeitungs- und Magazinpapier ist dieses Jahr außerhalb fest kontingentierter Mengen nicht mehr zu bekommen.

Im Bereich holzfreier Papiere erleben wir quartalsweise Preiserhöhungen. Auch für das 4. Quartal hat die Industrie nochmals unisono weitere Erhöhungen angekündigt. Das ist schwer verkraftbar, weil die Märkte es bisher nicht gewohnt waren, mit fortlaufend hohen und sich durchsetzenden Preissteigerungen konfrontiert zu sein.

Wieso?

Wir haben in der Papierindustrie 15 Jahre Marktrückgang hinter uns. Papier war gefühlt überbordend vorhanden: Alle Mengen waren innerhalb von 2 bis 3 Wochen lieferbar, auch Sonderformate.