»Trockene Materie« lebendig in Wort und Bild gebracht

Die angespannte Lage in Politik und Wirtschaft beschäftigt auch Kinder. Neue Sachbücher bieten einen Einstieg in Rechtsfragen und Finanzen.

Es ist alles ziemlich viel, weshalb jetzt sogar von „Polykrise“ gesprochen wird. Zu den Sorgen wegen des Klimawandels und der Corona-Pandemie kommen als Folge des Krieges in der Ukraine Themen wie Menschenrechtsverstöße und Missachtung des Völkerrechts oder auch Energie- und Rohstoffknappheit, Inflation und Rezession stärker in den Alltag. Die mediale Präsenz von juristischen und wirtschaftlichen Zusammenhängen wirft bei Kindern und Jugendlichen viele Fragen auf. Und so gibt es einen großen Bedarf an Erklärungen. Das zeigt die Präsenz der Themen Recht und Wirtschaft im aktuellen Sachbuchangebot für die junge Zielgruppe.