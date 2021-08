Thomas Manns »Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull« kommen in die Kinos

Bücher und Autoren

„Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“, eine Thomas Mann-Verfilmung, kommt am 2. September in die Kinos. Zum Hintergrund:

Nach einer Verfilmung aus dem Jahr 1957 und einer fünfteiligen Adaption fürs Fernsehen Anfang der 80er kommt Thomas Manns „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ nun neu inszeniert in die Kinos. Für das Drehbuch zeichnet dabei neben Regisseur Detlev Buck auch der Bestseller-Autor Daniel Kehlmann verantwortlich.

Die bereits 1905 geplante, aber erst 1954 abgeschlossene Romanvorlage erscheint in verschiedenen Ausgaben als „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Der Memoiren erster Teil“ bei Fischer und liegt zudem als gekürzte Lesung von Thomas Mann bei DHV Der Hörverlag vor.



Weitere Film mit Buchbezug im Kino:

»After Love« (ab 2. September)

Tessa (Josephine Langford) und Hardin (Hero Fiennes Tiffin) können nicht miteinander, aber auch nicht ohneeinander. Als Tessa für einen neuen Job nach Seattle zieht, wird ihre Liebe erneut auf eine harte Probe gestellt. Besonders Tessas neue Bekanntschaft Robert (Carter Jenkins) ist Hardin ein Dorn im Auge.

„After Love“ ist nach „After Passion“ und „After Truth“ die dritte Verfilmung aus Anna Todds fünfbändiger „After“-Reihe über die Beziehung von Hardin und Tessa. Die Romanvorlage wie auch die weiteren Bände erscheinen bei Heyne.

»French Exit« (ab 2. September)

Als Frances (Michelle Pfeiffer) feststellt, dass ihre Ersparnisse – oder besser die ihres verstorbenen Gatten – aufgebraucht sind und sie sich das Leben in Manhattans High Society nicht mehr leisten kann, macht sie sich per Kreuzfahrtschiff auf den Weg nach Paris. Im Gepäck hat sie ihren erwachsenen, aber anhänglichen Sohn Malcolm (Lucas Hedges) und ihre Katze Small Frank – die Reinkarnation ihres vor 12 Jahren verstorbenen Ehemanns.

Der Film „French Exit“ basiert auf Patrick DeWitts gleichnamigem Roman, der als „Letzte Rettung: Paris“ bei Kiepenheuer & Witsch erscheint.

»Hilfe, ich hab meine Freunde geschrumpft« (ab 2. September)

Felix (Oskar Keymer), der vom Schulgeist (Otto Waalkes) erfahren hat, wie man Menschen schrumpft, verknallt sich in die neue Mitschülerin Melanie (Lorna zu Solms). Als seine Freunde ihm ein Date mit Melanie vermasseln, schrumpft er sie kurzerhand – und damit geht das Chaos los.

Das Buch zum Film „Hilfe, ich hab meine Freunde geschrumpft“, geschrieben von Sabine Ludwig, gibt es bei Dressler.

»Räuberhände« (ab 2. September)

Die Freunde Jannik (Emil von Schönfels) und Samuel (Mekyas Mulugeta) kommen aus ganz unterschiedlichen Verhältnissen. Gemeinsam haben sie aber, dass sie beide ein neues, eigenständiges Leben wollen. So beschließen sie, in Istanbul einen Neustart zu wagen.

Finn-Ole Heinrichs gleichnamiger Debütroman, über zwei Freunde, die Istanbul auf der Suche nach einem selbstbestimmten Leben sind, liegt bei btb vor.

»Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings« (ab 2. September)

Von seinem Vater Wenwu (Tony Leung) erhält Shang-Chi (Simu Liu) jahrelang intensives Kampfsporttraining, bei dem er erstaunliche Martial-Arts-Fähigkeiten sowie nahezu übermenschliche Ausdauer, Beweglichkeit und Reflexe entwickelt. Als Shang-Chi aber von den kriminellen Machenschaften seines Vaters erfährt, sagt er sich von ihm los. Doch die Terrororganisation Ten Rings zwingt ihn schon bald dazu, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen.

Mit „Black Widow“ wurde kürzlich die vierte Phase des Marvel Cinematic Universe im Kino eingeläutet. Nun folgt mit „Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings“ der zweite Beitrag. In Comicform erscheinen die Geschichten um den heldenhaften Kämpfer Shang-Chi hierzulande bei Panini. So liegen hier unter anderem die Bände „Shang-Chi“, „Shang-Chi. Tödlicher Drache“ und „Shang-Chi. Meister des Kung-Fu. Die größten Kämpfe“ vor.

»Wickie und die starken Männer. Das magische Schwert« (ab 2. September)

Ganz gleich, wie klug der kleine Wickie sich anstellt, sein Vater Halvar nimmt ihn nicht mit auf seine Abenteuer. Als Halvar aber eines Tages von einem Raubzug ein mysteriöses Schwert mitbringt, welches Wickies Mama in eine Statue aus Gold verwandelt, sieht Wickie seine Chance gekommen: Er wird seine Mama retten!

Mit „Wickie und die starken Männer. Das magische Schwert“ veröffentlicht Panini Books das passende Buch zu dem Animationsfilm.