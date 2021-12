Thieme und Area9 Lyceum erhalten »Excellence in Technology Award«

Aus den Unternehmen

Stuttgart/Leipzig – Die adaptiven Kurse im digitalen Lehr- und Lernportal via medici wurden in der Kategorie „Best Advance in Unique Learning Technology“ mit dem Gold Award der Excellence in Technology Awards ausgezeichnet. Mit diesen würdigt die Brandon Hall Group jedes Jahr herausragende technologische Entwicklungen unter anderem in den Bereichen Lernen, Talentmanagement und Talentakquise. Für das Portal via medici hat Thieme gemeinsam mit Area9 Lyceum adaptive Kurse entwickelt, die Medizinstudierende bei der Aneignung komplexer medizinischer Sachverhalte unterstützen.

via medici wurde gemeinsam mit Medizinstudierenden für Medizinstudierende entwickelt. Die Lehr- und Lernplattform von Thieme bündelt das relevante medizinische Fachwissen für das gesamte Studium der Humanmedizin, redaktionell und praxisnah aufbereitet in Lernmodulen mit Texten, Bildern, Grafiken, Animationen und Videos. Die integrierten adaptiven Lernkurse basieren auf der innovativen E-Learning Technologie Area9 RhapsodeTM von Area9 Lyceum. Aktuell sind vier Kurse verfügbar, die komplexe Themen wie beispielsweise das Rückenmark oder den Plexus brachialis vermitteln.

RhapsodeTM passt anhand adaptiver Algorithmen die Lernpfade automatisch und in Echtzeit dem aktuellen Bedarf der Lernenden an. Das System erfasst das Kompetenzniveau und fragt zusätzlich ab, wie sicher sich Lernende bei der Beantwortung der Fragen fühlen. Die adaptive Lernplattform deckt auf diesem Weg unbewusste Inkompetenzen auf und spielt die entsprechenden Fragen und Inhalte so lange ein, bis das Wissen sitzt. Die individuelle Lernerfahrung wird so nicht nur abwechslungsreicher, sondern spart auch Zeit: Lernende werden systematisch zu bewusster Kompetenz und mehr Selbstsicherheit in Prüfungssituationen hingeführt.

„Mit via medici werden die exzellenten Fachinhalte von Thieme mit unserer adaptiven Lerntechnologie in einer Plattform vereint. Wir freuen uns, dass wir mit diesem Angebot Medizinstudierende nachhaltig unterstützen können, indem wir ein personalisiertes, effizientes Lernen ermöglichen“, so Dr. Claus Biermann, Chief Medical Advisor, Healthcare Education bei Area9 Lyceum. „Mit der innovativen Technologie RhapsodeTM von Area9 Lyceum bieten wir Medizinstudierenden eine völlig neue, nachhaltige Lernerfahrung“, ergänzt Tillmann Weik, Senior Director Medical Publishing & Information Services bei Thieme. „Die Kooperation mit Area9 Lyceum trägt zu einer qualitativ hochwertigen Ausbildung angehender Ärztinnen und Ärzte und damit zu einer besseren Medizin und mehr Gesundheit im Leben bei“, ist er überzeugt.

Die adaptiven Lernkurse finden Sie in via medici unter https://viamedici.thieme.de.

