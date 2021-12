Portoerhöhung: Büchersendungen werden teurer

Logistik

Die Bundesnetzagentur hat den Portoerhöhungen der Deutschen Post zugestimmt. Die Portopreise werden zum 1. Januar 2022 angepasst.

Die neuen Preise:

Postkarte: 0,70 Euro

Standardbrief: 0,85 Euro

Kompaktbrief: 1,00 Euro

Großbrief: 1,60 Euro

Bücher- und Warensendung bis 500g: 1,95 Euro

Bücher- und Warensendung bis 1000g: 2,25 Euro

Damit erhöhen sich die Preise für Büchersendungen um 5 Cent. Die Preise sollen zunächst bis Ende 2024 gelten. Die Maßnahme sei nötig, „um trotz höherer Lohn- und Transportkosten sowie der in den vergangenen Monaten stark gestiegenen Inflationsrate weiterhin in eine moderne Infrastruktur und vor allem in fair bezahlte, gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu investieren“, heißt es von Seiten der deutschen Post.

Eine Übersicht zu allen Preisänderungen finden Sie hier.