Thalia verlegt Harry-Potter-Store nach München

Handel

In Hamburg hatte Buchhandels-Marktführer Thalia im August 2022 einen Popup-Store rund um das große Thema „Harry Potter“ eröffnet. Dazu hatte sich Thalia mit Warner Bros. Discovery zusammengetan.

Im Januar verlässt der Shop allerdings den Norden und zieht um in den Süden. Im Frühjahr 2024 eröffnen die beiden Unternehmen den Shop in München in den Stachus Passagen. Angebot und Programm bleiben unverändert.

„Nach dem großartigen Erfolg von „The Wizarding World Shop by Thalia“ in Hamburg freuen wir uns jetzt darauf, gemeinsam mit Warner die bayerische Landeshauptstadt zu verzaubern“, so Michael Wetzel, Vertriebsdirektor bei Thalia. Wie bereits in Hamburg werde das Buchhandelsunternehmen mit dem Erlebnis-Store einen neuen Treffpunkt für die Fans von „Harry Potter“ und der „Wizarding World“ bieten.

In Hamburg sollte der Store eigentlich nur ein Jahr lang bestehen bleiben. Doch der anhaltende Erfolg hatte Thalia dazu bewogen, die Zeit noch bis Januar zu verlängern – mehr als 200.000 Menschen hätten den Shop seit der Eröffnung besucht, heißt es bei Thalia.