Thalia kritisiert niedrige E-Book-Preise

Nach buchreport-Informationen hat sich der marktführende Buchhändler Thalia Mayersche in einem Rundschreiben an Publikumsverlage gewandt: Thema Digitalmarketing. Eine Reihe von Verlagen fährt regelmäßig Preisaktionen sowohl für ältere als auch für neue E-Books.

Eine buchreport-Analyse der E-Book-Verkäufe hatte beispielsweise zuletzt ergeben:

Aktionen: Von den 20 meistverkauften E-Book-Titeln im Februar wurden allein 15 durch Preisabschläge von durchschnittlich 50% gepusht, 13 mit Aktionspreisen, 2 Backlisttitel durch Dauer-Preissenkung.

Ortner: »Die Verlage sollen beitragen, dass am Ende auch Margen übrig bleiben, die uns allen in der Branche ein Überleben sichern.«

Der für Einkauf und Logistik verantwortliche Geschäftsführer Klaus Ortner fragt jetzt zielgerichtet auf die Vertriebsabteilung der Verlage, ob dies wirklich eine sinnvolle Strategie ist. Wörtlich: „Thalia Mayersche steht auf dem Standpunkt, dass sich die Verlage bei der Preisgestaltung nicht von kurzfristigen Überlegungen leiten lassen – sondern die langfristige Perspektive im Auge behalten sollten. In Zeiten wie diesen, wird der besondere Wert des Buches, ob in gedruckter oder E-Book-Form, besonders deutlich.“

Thalia sehe eine Chance, verlorengegangene Leser wieder zurückzugewinnen. Dies werde jedoch nicht über den Preis, sondern über „spannende, informative und gute Bücher“ gelingen. Ortner: „Wir werden uns deshalb in der jetzigen Situation mit allen Kräften auf den E-Commerce-Vertrieb konzentrieren. Die Verlage sollen ihren Teil dazu beitragen, indem sie sicherstellen, dass am Ende auch Margen übrig bleiben, die uns allen in der Branche ein Überleben sichern.“

