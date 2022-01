Susann Brückner übernimmt Sachbuch-Leitung bei Leykam

Personalia

Susann Brückner übernimmt ab März die Programmleitung Sachbuch für den Leykam Buchverlag mit Sitz in Wien und Graz. Nach Stationen in Leipzig und London arbeitete sie die letzten acht Jahre als Pressereferentin für die Ullstein Buchverlage in Berlin.

Susann Brückner wird zusammen mit Tanja Raich das Publikumsprogramm des Leykam Verlags gestalten und in Wien und Berlin für den Leykam Verlag tätig sein.

„Wir freuen uns sehr, mit Susann Brückner eine ausgewiesene Kennerin der deutschen Buch- und Medienlandschaft als Programmleiterin gewonnen zu haben. Ich bin überzeugt, dass wir dank ihrer Erfahrung und ihres Gespürs für aktuelle Trends, das Sachbuchprogramm des Leykam Verlags erfolgreich weiterentwickeln werden“, so der Geschäftsführer Stefan Gartler.

Im Frühjahr erscheint ihr erstes Buch „endlich. Über Trauer reden“ zum gleichnamigen Podcast mit Caroline Kraft im Goldmann Verlag.