»Stores of the Year 2022«: Nachhaltig und regional

Der HDE hat die »Stores of the Year 2022« ausgezeichnet. Die Gewinner zeigen, wie sich Einzelhändler stationär neu inszenieren. Moderner Ladenbau zeichnet sich längst nicht mehr nur durch Optik, sondern auch durch seine Nachhaltigkeit aus.

Nachhaltigkeit spielt auch im stationären Einzelhandel eine immer größer werdende Rolle. Das spiegelt sich sowohl in der Produktauswahl als auch im Ladenbau selbst wieder: Naturelemente aus Holz, recycelte Materialen, umweltschonende Sanierungen. Dieser aktuelle und wohl auch notwendige Trend spiegelt sich in nahezu allen diesjährigen Gewinner-Läden der „Stores of the Year 2022“ wider. Der HDE vergibt die jährliche Auszeichnung in 6 Kategorien. Die Bandbreite der prämierten Geschäfte ist wie immer groß: ein Friseursalon, ein Schuhladen, ein Möbelhaus, ein Optiker sowie 2 Lebensmittelgeschäfte – ein Supermarkt und ein Feinkostladen – sind in diesem Jahr ausgezeichnet worden. Sie alle haben im vergangenen Jahr einen umfangreichen Ladenumbau oder eine Neugestaltung hinter sich und zeigen jetzt, wie moderner Ladenbau funktioniert.