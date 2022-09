Verlagsranking von »Livres Hebdo«: Starkes französisches Wachstum

Einmal im Jahr ermittelt das französische Fachmagazin „Livres Hebdo“ das Ranking der größten französischen Verlage mit Umsätzen von jährlich mehr als 500.000 Euro. Im Jahr 2020 präsentierte sich die Verlagslandschaft trotz Corona-Pandemie und Lockdowns leidlich stabil mit einem Minus von gerade 2,6%. In seiner neuen Ausgabe des Rankings stellt das Magazin daher jetzt mit Begeisterung fest: „Spektakulär und einzigartig“ sei das Jahr 2021 verlaufen. Am Ende habe ein Umsatzplus von 12,5% gestanden. Von den 192 Verlagen in der Liste haben demnach lediglich 28 einen Umsatzrückgang verzeichnet, vor allem ohnehin wirtschaftlich angeschlagene Verlage oder solche mit starkem akademischen Schwerpunkt.