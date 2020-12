Stammkunden ziehen mit

Der US-Buchhändlerverband hofft und rechnet doch gleichzeitig mit dem Schlimmsten. Nachdem 2020 durch die Corona-Pandemie bis Ende Oktober im Schnitt jede Woche eine Mitgliedsbuchhandlung dichtgemacht hat, ist ein gutes Weihnachtsgeschäft für viele Indies die letzte Chance.

Mitchell Kaplan, der in Florida Books & Books mit 7 Buchhandlungen betreibt, ist optimistisch. „Abgerechnet wird am 31. Dezember“, sagt er. Auch Allison Hill, CEO der American Booksellers Association (ABA), will das Jahr noch nicht gänzlich abschreiben. „Indies geben so schnell nicht auf und die Kunden ziehen mit“, lautet die Durchhalteparole.

Verlässliche Zahlen für das Weihnachtsgeschäft lassen wegen der Pandemie-Restriktionen in vielen Buchhandlungen ...