Spannungsliteratur ist zum Jahresstart gefragt

Den höchsten Neueinsteiger auf Platz 13 liefert die schwedische Krimi-Königin Camilla Läckberg, die mit „Kuckuckskinder“ (List) ihre Fjällbacka-Krimiserie fortsetzt. Es ist der 11. Band der Buchreihe, die in dem gleichnamigen idyllischen Hafenort an der Westküste Schwedens spielt, mit dem Ermittlerduo Patrik Hedström/Erica Falck als Protagonisten. Fans der Reihe mussten sich zuletzt gedulden: 2018 erschien der 10. Band „Die Eishexe“, von dem Ullstein über alle Ausgaben hinweg fast 150.000 Exemplare verkauft hat. Die Autorin hatte sich zuletzt anderen Projekten gewidmet, u.a. Thriller verfasst („Golden Cage“ und „Wings of Silver“, beide List) und eine neue Krimi-Kurzreihe gestartet (mit Henrik Fexeus, „Dabiri-Walder-Trilogie“), deren 2. Band „Finsternebel“ im Juni 2023 bei Knaur erscheinen wird.