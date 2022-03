Österreichs Sortiment verzeichnet im Februar ein leichtes Plus

Es war ein mäßiger Februar für den österreichischen Buchmarkt: Während der Gesamtmarkt ein Minus einfuhr, wurde im stationären Handel etwas mehr umgesetzt als im Vorjahresmonat. Das liegt vor allem daran, dass im Vorjahr Österreichs Buchhandlungen noch bis zum 8. Februar aufgrund des Corona-Lockdowns geschlossen waren. In diesem Jahr hatten die Buchhändler also eine Verkaufswoche mehr. Gemessen daran fällt das Plus bescheiden aus.

Die Details liefern die Zahlen des buchreport-Umsatztrends auf Basis des Handelspanels von Media Control für Februar 2022: