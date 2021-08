Tiger Media: Sony Music Entertainment steigt ein

Verlage

Sony Music Entertainment Germany, das mit dem Label Europa im Markt für Kinderhörspiele aktiv ist, steigt bei Tiger Media ein. Mit dem nicht näher definierten Anteilserwerb begründe man eine langfristig angelegte strategische Partnerschaft im Kinder-Unterhaltungsmarkt.



Tiger Media (eine Ausgründung aus dem Oetinger Verlag) ist mit der Kinder-Hörbox Tigerbox am Markt, die über Tigercards gekaufte Hörspiele und Kindermusik abspielt, über Tigertones zugleich aber auch an einen eigenen Streamingdienst angekoppelt ist.



Durch den Anteilserwerb erhöhe sich die Eigenkapitalbasis von Tiger Media und verschaffe umgekehrt Sony Zugang zu einem „wichtigen digitalen Wachstumsmarkt der Zukunft”, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Unternehmen. Zur Vereinbarung gehört auch, dass Sony Music Entertainment die Europa-Inhalte für Kinder bis 1. September in den Tiger-Media-Streamingdienst Tigertones einbringt. Dessen Katalog wächst damit auf über 10.000 Titel.

Sony Music Entertainment ist Marktführer im Hörspielsegment und stieg 2014 ins Streaming-Geschäft ein, das laut eigener Aussage 2020 bereits einen Großteil der Verkaufserlöse generierte. Das Investment in Tiger Media bedeute einen weiteren Schritt in der digitalen Diversifizierung. „In den vergangenen 30 Jahren verfügten Kinder über ihr eigenes ‚My first Sony‘-Gerät, das es ihnen ermöglichte, CDs zu sammeln und selbstbestimmt zu entscheiden, wann und wo sie diese hören wollten. Das Investment bei Tiger Media bietet Sony Music die Chance, wieder daran anzuknüpfen und nicht nur mehr Content-driven zu agieren, sondern sich auch klar als Player im gerade neu entstehenden Kinder-Plattform-Markt zu positionieren“, sagt Arndt Seelig, Senior Director Family & Home Entertainment bei Sony Music. Tiger Media verbinde in dieser Hinsicht als „First Mover” das Beste aus zwei Welten: Streaming und Einzelmedien.

Patrick Mushatsi-Kareba, CEO Sony Music GSA bei Sony Music Entertainment GSA, sieht zudem auch Internationalisierungspotenzial: „Gemeinsam entwickeln wir einen direct-to-consumer Geschäftskanal, der uns einen direkten Zugang zu unserer Hauptzielgruppe, den Eltern und Kindern ermöglicht. Damit stärken wir unsere Marken und bauen nachhaltig unsere Relevanz weiter aus. Die Möglichkeit, diese Innovationen von Deutschland aus auf den Rest der Welt auszudehnen, eröffnet Sony Music Entertainment Germany zusätzliche Geschäftsmodelle.“