Schweizer Buchmarkt: Stabil durchs 3. Krisenjahr

Auch wenn das gerade abgeschlossene Weihnachtsgeschäft etwas hinter dem Vorjahr zurückblieb: Der Schweizer Buchmarkt ist insgesamt stabil durchs Jahr 2022 gekommen, zeigt der buchreport-Umsatztrend für Dezember und fürs Gesamtjahr.

Auch in der Schweiz war die Verbraucherstimmung im vergangenen Jahr im Sinkflug, wobei die Inflationsraten, u.a. im Vergleich zu Deutschland, aber moderat ausfielen. In diesem Umfeld konnte der deutschschweizerische Buchmarkt im Jahr 2022 seinen Erholungskurs nach der Pandemie-Delle weiter fortsetzen und ein kleines Plus gegenüber 2021 erwirtschaften.

Damit lag der Markt auch erstmals wieder leicht über dem Umsatzniveau des Vor-Corona-Jahres 2019. Allerdings ist das Plus in diesem Mehrjahresvergleich preisgetrieben: 2022 wurden knapp 2% weniger Bücher verkauft als 2019.