Elster & Salis-Geschäftsführerin Helga Schuster empfiehlt Michael Fehr

Bücher und Autoren

Helga Schuster hat im Dezember die Geschäftsführung des Belletristik- und Sachbuch-Verlags Elster & Salis in Zürich übernommen. Die studierte Historikerin und gelernte Buchhändlerin führt auch ihre Aufgaben als Key-Account-Managerin und Vertriebsleiterin im Verlag weiter. Bereits seit 2021 baut sie in dieser Funktion das Key-Account-Management in Richtung deutscher Markt aus.

Die Verlagsmanagerin liest gerade „Hotel der Zuversicht“ des Schweizer Autors Michael Fehr, der seine Werke aufgrund einer Sehschwäche per Diktat erstellt: „Seit ‚Simeliberg‘ (2014) freue ich mich auf jede Neuerscheinung von Michael Fehr und habe das Buch bereits im Frühjahr gekauft, mehrfach verschenkt und gelesen. Die sehr kurzen Episoden laden dazu ein, das Buch öfter in die Hand zu nehmen, ich war schon mehr als einmal im ‚Hotel der Zuversicht‘ zu Gast. Viel zu selten wird die Herstellung in Besprechungen gelobt, deshalb möchte ich damit anfangen: Das leuchtende Blau des Umschlags, der Satzspiegel, das Buch zu lesen ist in jeder Hinsicht eine Freude. Seine Texte wirken mehrfach: Man liest sie für sich oder erlebt sie bei seiner Performance. Aber im Grunde ist es ist egal welchen Weg man wählt: Die Bilder klingen lange im Kopf nach und bleiben hängen.“

Michael Fehr Hotel der Zuversicht, 192 S., 24 €, Der gesunde Menschenversand, ISBN 978-3-03853-120-3