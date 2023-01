Jahresbestseller Taschenbuch Belletristik: TikTok made them buy Colleen Hoover

Bücher und Autoren

Sie ist eine der Gewinnerinnen des Jahres: Colleen Hoover steht mit insgesamt 8 Titeln auf den SPIEGEL-Jahresbestsellerlisten Hardcover, Paperback und Taschenbuch Belletristik. Im Taschenbuch belegt sie mit dem bereits 2020 veröffentlichten Roman „Nur noch ein einziges Mal“ Platz 3 hinter den im Vorjahr stärksten Autorinnen Delia Owens (meistverkaufte Autorin) und Juli Zeh (umsatzstärkste Autorin). Zwei weitere Romanzen von Hoover stehen auf den Rängen 20 und 78.

buchreport hatte 2022 mehrfach über die Schriftstellerin berichtet, die auch in den USA, Großbritannien und Kanada zeitweise die Bestsellerlisten anführte und deren englischsprachige Originale hierzulande ebenfalls großen Anklang finden. Der zweistellig gewachsene Umsatz ihres deutschen Verlags dtv wäre sonst vermutlich noch größer ausgefallen. Der Verlag hat deshalb den jüngsten Titel „It starts with us. Nur noch einmal und für immer“ erstmals als Hardcover und zeitgleich zum US-Start veröffentlicht und das Buch damit kurzzeitig bis auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste gehoben. Im Jahresranking positioniert sich der im Oktober erschienene Titel auf Platz 12 der Hardcover-Belletristik-Liste.

Die vor allem durch das soziale Netzwerk TikTok bekannte Autorin punktete auch in anderen Formaten: Regelmäßig stand sie 2022 auf der von buchreport erhobenen E-Book-Bestsellerliste sowie in den Hörbuch-Streaming-Charts von BookBeat.

