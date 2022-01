Saga Egmont startet ein Taschenbuch-Programm

Verlage

Der Digitalspezialist Saga Egmont legt ab Februar ein Taschenbuchprogramm vor. Das werde einen Schwerpunkt auf Sci-Fi-Titel, Liebesromane und Krimis aus dem skandinavischen Bereich legen, teilt der Verlag mit.

2021 hatte Saga Egmont begonnen, neben dem Einkauf von Audio- und E-Book-Lizenzen auch stärker eigene Inhalte in den Fokus zu rücken. „Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass gerade wir, mit unserer Kenntnis der jungen Cross-Media-Zielgruppe, deren Lesebedürfnisse sehr gut erfüllen können“ – so Thilde Nybro Pfeifer, Verlagsleiterin Deutschland. „Hinzu kommt, dass Saga Egmont ein Teil von Lindhardt og Ringhof ist, einem der führenden Verlagshäuser Dänemarks. Daher gehören viele der wichtigsten Stimmen Skandinaviens zu unseren hauseigenen Autoren. Gleichzeitig haben wir spannende neue Talente der deutschen Literaturszene entdeckt und für eine Zusammenarbeit mit uns gewinnen können – in allen Formaten.“

Das Frühjahrsprogramm des Verlags weist aktuell zehn Taschenbücher aus den angekündigten Genres aus.

Der Vertrieb des Programms erfolge über den langjährigen Partner von Saga Egmont, Steinbach sprechende bücher, dessen Vertreterteam die Titel bereits dem Buchhandel präsentiere.

Zu den ersten Titeln gehört die Sci-Fi-Reihe „Expeditionary Force“ von Craig Alanson und Bücher von Autorinnen wie Tess Tjagvad, die zu den Shootingstars im Bereich New Adult gehöre, wie es bei Saga Egmont heißt.