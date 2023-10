Robert Duchstein: »Wir müssen im Gespräch bleiben«

Spätestens mit der Übernahme des Labels Lyx durch Bastei Lübbe hat das Genre New Adult auf dem deutschen Markt einen ganz neuen Schwung erhalten. Die (überwiegend weiblichen) Autorinnen erzählen Geschichten vom Erwachsenwerden, von den ersten Jobs und erreichen damit ein Publikum, das in genau diesen Lebenssituationen steckt.

New-Adult-Regale sind mittlerweile auch im Buchhandel Standard, oft begleitet oder getrieben durch Bücher, die über die Videoplattform TikTok, aber auch via Instagram beworben werden. In Koblenz hat die Buchhandlung Reuffel dem Genre einen ganz neuen Auftritt spendiert und setzt damit auf eine nachhaltige Kundenbindung. Rund 55 qm Fläche wurde dafür freigeräumt und mit einer Leseecke ergänzt. Geschäftsführer Robert Duchstein nahm dafür eine gut fünfstellige Summe in die Hand, betreut wird die neue Abteilung von Mitarbeiterin Helene Kremer.

Im Interview sprechen beide u.a. über die Überlegungen, die hinter dieser Abteilung stecken.