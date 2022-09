Das erwartet Sie im neuen buchreport.magazin

Buchhändler Robert Duchstein (Reuffel, Koblenz): „Ich halte es für einen fatalen Fehler, dass es uns als Branche bisher nicht gelungen ist, unsere Premium-Services, also beispielsweise die stets kostenlose Übernacht-Belieferung, zu bepreisen. Das gibt es nirgendwo sonst, in keiner anderen Branche und in keinem anderen Land. Wir müssen dahin kommen, auch die Kunden an diesen enormen Kosten zu beteiligen.“