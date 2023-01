Richard Osman und David Walliams setzen Akzente im Ranking

Bücher und Autoren

Mit den 3 bislang erschienenen Bänden seiner Krimiserie „The Thursday Murder Club“ gelingt dem TV-Moderator Richard Osman in seiner Heimat Großbritannien ein großer Auftritt auf der Jahresbestsellerliste: Im vom „Bookseller“ veröffentlichten Ranking der über alle Kategorien meistverkauften Titel 2022 belegen sein jüngster Roman „The Bullet That Missed“ sowie „The Man Who Died Twice“ und der Auftaktband „The Thursday Murder Club“ hinter Colleen Hoover die Plätze 2, 3 und 4. Osmans Romane erscheinen hierzulande bei List. Sowohl „Der Donnerstagsmordclub“ als auch „Der Mann, der zweimal starb“ avancierten kurz nach Erscheinen zu SPIEGEL-Bestsellern. Band 3 ist als „Die verirrte Kugel“ für den 23. Februar angekündigt.

Hinter Hoover und Osman sowie einigen weiteren Romanen verschiedener Genres sowie 3 Titeln aus der Sparte Non-Fic­tion (Jamie Olivers Kochbuch „One“ auf Rang 8, Julie Smiths „Why Has Nobody Told Me This Before?“ auf Rang 10 und den „Guinness World Records“ auf Rang 12) reüssiert David Walliams mit dem höchstplatzierten Kinderbuch der britischen Jahresbestsellerliste: „The World’s Worst Pets“ sichert sich Platz 14. Direkt dahinter: „Spaceboy“, ebenfalls von Walliams und seinem Illustrator Adam Stower. Der deutsche Hausverlag des populären Autors ist Rowohlt, wo bereits über ein Dutzend Titel von Walliams vorliegen.